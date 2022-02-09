Глава Рособрнадзора перечислил главные изменения в ЕГЭ в 2022 году

08:22, 09 февраля 2022, ПАИ

​

В 2022 году эксперты скорректируют принцип формирования вопросов для Единого государственного экзамена. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Анзора Музаева, в ЕГЭ появится больше заданий, требующих от учеников развёрнутого рассуждения и проведения анализа информации. Также в некоторых заданиях школьникам придётся комбинировать разные методы решения задач. Планируется, что учащимся в ряде заданий поможет опыт выполнения учебных исследований и проектов.

Будет изменён экзамен по профильной математике, оттуда уберут ряд простых заданий, с которыми справлялись практически все участники. Вместо них появятся более сложные задачи.

Стоит отметить, что в этом году, впервые с начала пандемии, экзамен планируют провести в стандартном, допандемийном формате.

«В 2020 году выпускники 11 класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз. А в 2021 году выпускники, которые не планировали поступать в вуз в текущем году, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)», – отметил глава ведомства.

В этом году сдавать ЕГЭ будут даже те учащиеся, которые не планировали поступать в вузы. Выпускникам 11-х классов для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета и один по выбору.