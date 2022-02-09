Горводоканал предупредил об отключении воды в двух домах Пскова на улице Красноармейской
9 февраля возможно временное отключение водоснабжения в двух домах Пскова, сообщается в группе Горводоканала в социальной сети «ВКонтакте».
Отключение связано с проведением ремонтных работ и может коснуться жителей домов № 22а и 22б на улице Красноармейской.
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