Борис Елкин поручил подрядчику скорректировать график работ на улице Леона Поземского
Глава администрации Пскова Борис Елкин поручил подрядчику скорректировать график работ по реконструкции улицы Леона Поземского для того, чтобы скоординировать работу подрядчиков по реконструкции Советского моста и ремонту улицы Труда. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.
На данный момент на объекте ведутся работы, которым не мешают зимние условия: устройство хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и теплотрассы. Энергетики прокладывают новые электросети. Всего на объекте работают 10 единиц техники и 30 человек.
«Но весна не за горами, поэтому совсем скоро можно будет приступать и к другим видам работ», – рассказал глава администрации и отметил, что дал поручение скорректировать график производства работ с учетом планов по выходу на асфальтирование объекта.
«Постараемся минимизировать неудобства для граждан нашего города!» – отметил сити-менеджер.
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