Борис Елкин поручил подрядчику скорректировать график работ на улице Леона Поземского

08:39, 09 февраля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин поручил подрядчику скорректировать график работ по реконструкции улицы Леона Поземского для того, чтобы скоординировать работу подрядчиков по реконструкции Советского моста и ремонту улицы Труда. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

На данный момент на объекте ведутся работы, которым не мешают зимние условия: устройство хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и теплотрассы. Энергетики прокладывают новые электросети. Всего на объекте работают 10 единиц техники и 30 человек.

«Но весна не за горами, поэтому совсем скоро можно будет приступать и к другим видам работ», – рассказал глава администрации и отметил, что дал поручение скорректировать график производства работ с учетом планов по выходу на асфальтирование объекта.

«Постараемся минимизировать неудобства для граждан нашего города!» – отметил сити-менеджер.