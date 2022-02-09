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Общество

Утечку в котельной на улице Маргелова в Пскове устранили специалисты теплосетей

Фото с Instagram-аккаунта Псковских теплосетей

В Пскове специалисты теплосетей устранили утечку в котельной на улице Маргелова. Об этом Псковские теплосети сообщили в своём Instagram-аккаунте.

Утечка произошла в самом котле, и специалистам пришлось остановить и вывести его из работы.

«Благо на улице относительно тепло, да и резервный котёл у нас имеется. К огромному счастью, серьёзных проблем удалось избежать, оперативный персонал котельной вовремя обнаружил неисправность и предпринял все необходимые действия», - отметили в теплосетях.

Котёл остановили, дали ему сутки, а после этого к работе приступили огнеупорщики. Выяснилось, что утечка произошла на одном из конвективных пучков. Сотрудники из ремонтной службы оперативно изготовили заглушку и установили её.

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