Утечку в котельной на улице Маргелова в Пскове устранили специалисты теплосетей
В Пскове специалисты теплосетей устранили утечку в котельной на улице Маргелова. Об этом Псковские теплосети сообщили в своём Instagram-аккаунте.
Утечка произошла в самом котле, и специалистам пришлось остановить и вывести его из работы.
«Благо на улице относительно тепло, да и резервный котёл у нас имеется. К огромному счастью, серьёзных проблем удалось избежать, оперативный персонал котельной вовремя обнаружил неисправность и предпринял все необходимые действия», - отметили в теплосетях.
Котёл остановили, дали ему сутки, а после этого к работе приступили огнеупорщики. Выяснилось, что утечка произошла на одном из конвективных пучков. Сотрудники из ремонтной службы оперативно изготовили заглушку и установили её.
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