Забирать чеки в кассах и банкоматах советуют россиянам

09:28, 09 февраля 2022, ПАИ

Не стоит пренебрегать чеками после покупок в магазинах и оставлять их на кассах. Это вовсе не бесполезная «бумажка», а гарантия и защита прав потребителя, сообщила агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.

«Чек – это, в первую очередь, доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка «купли-продажи» успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар», — подчеркивает эксперт.

Конечно, можно вернуть товар и без чека, согласно федеральному закону «О защите прав потребителей», но процесс возврата затянется, поскольку магазину понадобится время, чтобы «поднять» все транзакции за определённый период.

Еще ответственнее нужно быть с чеками, которые выдают банкоматы. В таких чеках могут быть спрятаны персональные данные клиента. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации достаточно для киберпреступников.

Специалист также отметила: «Если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб».

