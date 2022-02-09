Забирать чеки в кассах и банкоматах советуют россиянам
Не стоит пренебрегать чеками после покупок в магазинах и оставлять их на кассах. Это вовсе не бесполезная «бумажка», а гарантия и защита прав потребителя, сообщила агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.
«Чек – это, в первую очередь, доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка «купли-продажи» успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар», — подчеркивает эксперт.
Конечно, можно вернуть товар и без чека, согласно федеральному закону «О защите прав потребителей», но процесс возврата затянется, поскольку магазину понадобится время, чтобы «поднять» все транзакции за определённый период.
Еще ответственнее нужно быть с чеками, которые выдают банкоматы. В таких чеках могут быть спрятаны персональные данные клиента. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации достаточно для киберпреступников.
Специалист также отметила: «Если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб».
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