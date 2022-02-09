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Общество

Более 400 млн человек в мире заразились COVID-19

По состоянию на утро 9 февраля в мире зарегистрировано 401 220 663 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 783 054 человека. Количество выздоровевших – 321 083 309.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 78 556 193. В этой стране от коронавируса умерло 932 443 человека, выздоровело 48 828 328.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 13 147 666 человек, 10 706 142 пациента выздоровело, 336 721 – умерло.

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