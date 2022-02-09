Захоронение времён Великой Отечественной войны восстановили в Дновском районе

09:51, 09 февраля 2022, ПАИ

Захоронение времён Великой Отечественной войны восстановили в Дновском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», в установке мемориальной плиты на месте захоронения в деревне Починок принял участие депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев.

Это захоронение одно из самых удалённых в Дновском районе. Там похоронены мирные жители, убитые немецко-фашистскими захватчиками в январе 1944 года.

«Часть из них заживо сожгли, часть – расстреляли. Всего месяц не дожили они до освобождения своего края… Деревни Починок уже давно нет, а могила невинно убиенных осталась. Много лет за ней ухаживают ученики и педагоги Моринской школы – Морино находится примерно километрах в пяти от этого места. Бывают на месте захоронения в Починке и неравнодушные дновцы – к 9 Мая обязательно приводят могилку в порядок, – рассказал он. – Отмечу, что добраться туда непросто – пять километров надо идти по бездорожью, на легковом автомобиле не проехать – только на тракторе или болотоходе. На них мы добирались до захоронения».

Инициатором установки мемориальной плиты на месте захоронения стал почётный гражданин города Сольцы Новгородской области Анатолий Григорьев. Он провёл большую работу по восстановлению имён похороненных здесь. Ранее были известны имена 18 погибших, благодаря Анатолию Григорьеву удалось узнать данные 29 человек. Все их имена выбиты на плите.

Анатолий Григорьев приехал в Дновский район вместе с членами Солецкого совета ветеранов, к ним примкнули и неравнодушные дновцы, а жители Морино помогали всем добраться до места, предоставив проходимый транспорт.

«Не было громких речей и пафосных выступлений. Мы лишь немного потревожили тишину этого уединённого места, установив мемориальную плиту и сказав несколько слов о том, что будем помнить всегда, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа, – добавил Геннадий Григорьев. – Я рад, что принял участие в этом. Огромное спасибо всем к этому причастным! Спасибо за память! Большая благодарность от всех жителей нашей области, от дновцев нашим солецким друзьям. У памяти нет границ – мне хочется повторять это снова и снова».