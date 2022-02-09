Итоговое собеседование сдают более 5 тысяч псковских девятиклассников

10:02, 09 февраля 2022, ПАИ

5 899 девятиклассников Псковской области примут сегодня участие в итоговом собеседовании по русскому языку, пишет официальный Telegram-канал региона.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов время может быть увеличено на 30 минут.

Собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 9 марта и 16 мая.

Итоговое собеседование может проводиться в очном и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий. Во всех пунктах проведения итогового собеседования на территории региона будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.