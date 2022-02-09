Актриса Дарья Мороз побывала на экскурсии в Псковском кремле

10:15, 09 февраля 2022, ПАИ

Известная актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Мороз посетила Псковский кремль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Актриса побывала на выставке «Господин Псков», посвящённой жизни средневековой Псковской земли, на материале археологических коллекций Псково-Изборского музея-заповедника. Особый интерес у Дарьи вызвал меч псковского князя Довмонта – боевое оружие XIII века, центральный экспонат выставки.



Артистка также посетила основную экспозицию Приказной палаты на втором этаже и познакомилась с государевой службой воеводы и работой дьяка и подьячих, узнала много нового о системе государственного управления России в XVII веке.

