Росреестр зарегистрировал по гаражной амнистии почти 10 тысяч объектов недвижимости

10:31, 09 февраля 2022, ПАИ

Росреестр подвёл первые итоги «гаражной амнистии», стартовавшей осенью 2021 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росреестра по Псковской области, к концу прошлого года по всей стране по новому порядку были зарегистрированы 3 797 земельных участков общей площадью 11,2 гектара и 4 733 гаража.

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) также были внесены уточнения относительно 1 324 объектов – теперь они фигурируют в реестре как гаражи, благодаря чему собственники смогут оформить в собственность землю под ними. Чаще всего это гаражи в гаражных кооперативах, которые «паровозом тянутся друг за другом» и которые ранее были зарегистрированы как одно здание. Теперь появилась возможность их разделить и зарегистрировать отдельно.

В целом по России Росреестр зарегистрировал по «гаражной амнистии» почти 10 тысяч объектов недвижимости.

«Гаражная амнистия» должна урегулировать рынок частных гаражей в Псковской области. Большое число гаражно-строительных кооперативов было возведено ещё в советское время, до введения современного градостроительного регулирования, поэтому их правовой статус в действующем законодательстве отсутствовал. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов ранее граждане не могли зарегистрировать свои права на гаражи и земельные участки под ними в установленном законом порядке, однако сейчас они вправе воспользоваться «гаражной амнистией». Динамику по этому вопросу покажет текущий год», – сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Новый закон установил перечень документов, подтверждающих факт владения объектом. Это могут быть справки гаражно-строительного кооператива, членские книжки, документы по сделкам, заключенным ранее с физическими лицами, но не зарегистрированные в своё время. К перечню также относятся договоры на подключение к инженерным коммуникациям и документы об оплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража. Отыскав эти документы, заявитель может обратиться за оформлением прав на объекты гаражного назначения в упрощенном порядке.

Как пояснили в Росреестре, применение закона о «гаражной амнистии» обеспечивается государственными и муниципальными органами на постоянной основе. Размещенные на сайте Росреестра методические рекомендации в простой и доступной форме помогут людям разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.

Напомним, так называемый закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года. В течение пяти лет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. Человек, использующий гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он расположен. В частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией.