Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Росреестр зарегистрировал по гаражной амнистии почти 10 тысяч объектов недвижимости

Росреестр подвёл первые итоги «гаражной амнистии», стартовавшей осенью 2021 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росреестра по Псковской области, к концу прошлого года по всей стране по новому порядку были зарегистрированы 3 797 земельных участков общей площадью 11,2 гектара и 4 733 гаража.

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) также были внесены уточнения относительно 1 324 объектов – теперь они фигурируют в реестре как гаражи, благодаря чему собственники смогут оформить в собственность землю под ними. Чаще всего это гаражи в гаражных кооперативах, которые «паровозом тянутся друг за другом» и которые ранее были зарегистрированы как одно здание. Теперь появилась возможность их разделить и зарегистрировать отдельно.

В целом по России Росреестр зарегистрировал по «гаражной амнистии» почти 10 тысяч объектов недвижимости.

«Гаражная амнистия» должна урегулировать рынок частных гаражей в Псковской области. Большое число гаражно-строительных кооперативов было возведено ещё в советское время, до введения современного градостроительного регулирования, поэтому их правовой статус в действующем законодательстве отсутствовал. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов ранее граждане не могли зарегистрировать свои права на гаражи и земельные участки под ними в установленном законом порядке, однако сейчас они вправе воспользоваться «гаражной амнистией». Динамику по этому вопросу покажет текущий год», – сообщила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Новый закон установил перечень документов, подтверждающих факт владения объектом. Это могут быть справки гаражно-строительного кооператива, членские книжки, документы по сделкам, заключенным ранее с физическими лицами, но не зарегистрированные в своё время. К перечню также относятся договоры на подключение к инженерным коммуникациям и документы об оплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража. Отыскав эти документы, заявитель может обратиться за оформлением прав на объекты гаражного назначения в упрощенном порядке.

Как пояснили в Росреестре, применение закона о «гаражной амнистии» обеспечивается государственными и муниципальными органами на постоянной основе. Размещенные на сайте Росреестра методические рекомендации в простой и доступной форме помогут людям разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.

Напомним, так называемый закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года. В течение пяти лет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. Человек, использующий гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он расположен. В частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

09 февраля 2022

Дмитрий Быстров: Доходы Островского района кратно увеличились
09 февраля 2022

Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Островского района
09 февраля 2022

«Рефюж», «дивертор» и «шикан». РосдорНИИ разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

09 февраля 2022

В Великолукской больнице впервые провели сложную челюстно-лицевую операцию
09 февраля 2022

Псковичей призывают не выходить на лёд реки Великой в связи с тёплой погодой
09 февраля 2022

Более 400 млн человек в мире заразились COVID-19
09 февраля 2022

9 февраля в Псковской области ожидается мокрый снег и гололедица

09 февраля 2022

Более 280 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...