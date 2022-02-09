В Псковской области изменились сроки приема заявок на соискание премии администрации региона

10:43, 09 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области перенесены сроки приема заявок на соискание премии администрации региона за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администраци региона.

Как уточнили в комитете по культуре Псковской области, это связано с изменениями условий конкурса.

Ранее принятые заявки будут рассмотрены в новые сроки. Информация о сроках приема заявок будет размещена на сайте комитета дополнительно.