В Псковской области изменились сроки приема заявок на соискание премии администрации региона
В Псковской области перенесены сроки приема заявок на соискание премии администрации региона за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администраци региона.
Как уточнили в комитете по культуре Псковской области, это связано с изменениями условий конкурса.
Ранее принятые заявки будут рассмотрены в новые сроки. Информация о сроках приема заявок будет размещена на сайте комитета дополнительно.
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