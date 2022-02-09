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Общество

Псковичей призывают не выходить на лёд реки Великой в связи с тёплой погодой

Жителей Псковской области призывают не выходить на тонкий лёд в связи с тёплой погодой, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

На территории региона температура воздуха на 3-5 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры достигают +1…-3 градуса. Такой характер погоды сохранится в ближайшие 7-10 дней. Кроме того, будут преобладать осадки смешанного типа в виде дождя и мокрого снега.

Жителям не рекомендуют выходить на лёд реки Великой в районе населённых пунктов Писковичи, Загорицы, Муровицы, жилого комплекса «Видный». В устье реки до выхода в Псковское озеро ледовое покрытие неустойчивое, лёд имеет пористую структуру, а под влиянием дождей его толщина уменьшилась и составляет не более 5-7 сантиметров. На Псковском и Чудском озерах структура льда твёрдая, кристаллическая, его толщина позволяет безопасный выход на водоёмы.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС по номеру 112.

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