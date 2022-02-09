В Великолукской больнице впервые провели сложную челюстно-лицевую операцию

10:57, 09 февраля 2022, ПАИ

В Великолукской больнице впервые провели сложную челюстно-лицевую операцию пациенту с диагнозом «рак языка». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Диагноз «рак языка второй степени» пациенту поставили весной 2021 года. Химиотерапия не дала результатов, и болезнь стремительно развивалась, что привело к четвёртой стадии рака. Пациент с кровотечением попал в отделение челюстно-лицевой хирургии Великолукской межрайонной больницы.

Немедленно был собран консилиум врачей во главе с главврачом Вячеславом Чурсиным. Такие сложные челюстно-лицевые операции до этого в регионе никогда не делали, но транспортировку пациент мог не перенести.

Великолукские врачи приняли решение взять ответственность на себя и провести радикальное хирургическое вмешательство с привлечением коллег из Москвы. Пока пациента готовили к операции, из столицы в Великие Луки прибыл челюстно-лицевой хирург, онколог Алексей Дикарев. Вместе с ним операцию проводил заведующий отделением Великолукской межрайонной больницы Самир Эфендиев. Два хирурга вместе с анестезиологом и операционной сестрой провели сложнейшую операцию, которая длилась почти 7 часов.

Первичную опухоль удалил полностью, пациент стабилизировался, риски возникновения кровотечения были устранены, и 4 февраля его выписали из больницы. Теперь пациенту после плановой химиотерапии предстоит реконструкция нижней челюсти, реабилитация и восстановление.

Глава региона пожелал пациенту здоровья и сил, а также выразил благодарность всем, кто принял участие в проведении операции.