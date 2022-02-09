Определены победители областной выставки детского творчества «Рождественские каникулы»

11:11, 09 февраля 2022, ПАИ

Подведены итоги областной выставки детского творчества «Рождественские каникулы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На площадке Дома детства и юношества «Радуга» экспонировалось более четырехсот детских творческих работ. Их авторами стали учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования из Пскова и Великих Лук, а также 18 муниципальных образований области. В их числе — Бежаницкий, Великолукский, Дедовичский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Палкинский, Печорский, Плюсский, Порховский, Пыталовский, Струго-Красненский, Усвятский районы. Работы на выставку также были присланы учащимися Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот, Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната и Центра специального образования № 1 города Пскова.

Жюри определило победителей по трем направлениям: открытки и подарочные конверты, декоративные панно и детские рисунки.

В возрастной категории 5–7 лет в номинации «Изобразительное творчество» награждены дипломами 1-й cтепени Аделина Архипова (Детский центр «Надежда» Пскова) и Александра Королевская (Детский сад «Колосок» Локнянского района, Бежаницкая школа искусств).

Дипломами 1-й степени в возрастной группе 8–10 лет отмечены Дарья Корабухина (Отделение дополнительного образования Усвятской средней школы) — в номинации «Открытка, подарочные конверты» и Анастасия Золотова «Центр внешкольной работы» Великолукского района) — в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Победителями в группе 11–13 лет стали Анастасия Захарова (Отделение дополнительного образования Усвятской средней школы), Ксения Мецхаус (отделение «Порховский районный Центр детского творчества») — в номинации «Елочные игрушки» и в номинации «Изобразительное творчество» Ксения Бондаренко (Дом детского творчества

Пскова).

В самой старшей возрастной группе (14–18 лет) диплом вручен Елизавете Федоровой (Центр внешкольной работы Куньинского района) — за серию работ по направлению декоративно-прикладного творчества. Элина Адамова (Центр дополнительного образования Локнянского района) стала победителем в номинации «Елочная игрушка» — за предоставленную коллекция рождественских игрушек, выполненных по старинной технологии из льняной и хлопковой ваты. В номинации «Изобразительное творчество» дипломом 1-й степени отмечена Анастасия Кочетова (Псковский Дом детского творчества).

Областная выставка детского творчества «Рождественские каникулы» проводится на площадке Дома детства и юношества «Радуга» раз в два года. В ней принимают участие дети в возрасте от 5 до 18 лет.