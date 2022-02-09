Псковский театр драмы признан «хорошим местом» по версии Яндекса

11:27, 09 февраля 2022, ПАИ

Пользователи Яндекса поставили высокие оценки и оставили множество положительных отзывов Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина, что принесло театру награду «Хорошее место – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Хорошее место» – специальный знак для самых любимых организаций. Пользователи Яндекса оставили много хороших отзывов и поставили высокие оценки этому месту. Стоит обратить на него внимание», – отмечается в Яндексе.

«Дорогие зрители! Мы искренне рады, что наш театр стал для вас местом, в которое хочется возвращаться, что наш театр приносит вам положительные эмоции, разжигает огонек в ваших сердцах. Мы благодарим наших зрителей за теплые слова и конструктивную критику, за неравнодушие и участие в жизни театра. Ваши отзывы очень важны для вас. До встречи в Псковском академическом театре драмы», - отметили в театре.