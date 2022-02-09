Рекордное число новых случаев коронавируса зафиксировали в России

11:33, 09 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

9 февраля в стране зафиксировано 669 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели 97 163 человека.

Всего по состоянию на 9 февраля в России выявлено 13 330 769 случаев заболевания коронавирусом, 10 803 305 человек выздоровело, 337 390 – умерло.