Рекордное число новых случаев коронавируса зафиксировали в России
За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
9 февраля в стране зафиксировано 669 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели 97 163 человека.
Всего по состоянию на 9 февраля в России выявлено 13 330 769 случаев заболевания коронавирусом, 10 803 305 человек выздоровело, 337 390 – умерло.
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