Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки
За минувший день в Псковской области не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умер 1 481 человек, также заразился 79 451 человек, выздоровело 72 563 пациента.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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