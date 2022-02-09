Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки

11:50, 09 февраля 2022, ПАИ

За минувший день в Псковской области не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умер 1 481 человек, также заразился 79 451 человек, выздоровело 72 563 пациента.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.