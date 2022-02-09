Качество уборки снега и работу УК в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
9 февраля в медиацентре ПАИ началась пресс-конференция с начальником контрольного управления администрации города Пскова Натальей Симоновой. Мы поговорим о том, как городские власти контролируют уборку улиц и дворов, как заставить работать управляющую компанию.
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