Автохлам, парковка на газонах, мусор: более 3 тысяч уведомлений получили нарушители правил благоустройства в Пскове
Более 3 тысяч уведомлений получили нарушители правил благоустройства в Пскове, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник контрольного управления администрации города Наталья Симонова.
По ее словам, контрольное управление, помимо проверок в сфере закупок, занимается также проверкой обращений по поводу соблюдения правил благоустройства.
«За год управление обработало более тысячи обращений. По ним выдано более трёх тысяч уведомлений о нарушении правил благоустройства. Это и ненадлежащая уборка, и автохлам, и стоянка на зелёной зоне, и работы без согласования, и незаконные конструкции и рекламные вывески», - уточнила Наталья Симонова.
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