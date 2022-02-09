Автохлам, парковка на газонах, мусор: более 3 тысяч уведомлений получили нарушители правил благоустройства в Пскове

12:15, 09 февраля 2022, ПАИ

Более 3 тысяч уведомлений получили нарушители правил благоустройства в Пскове, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник контрольного управления администрации города Наталья Симонова.

По ее словам, контрольное управление, помимо проверок в сфере закупок, занимается также проверкой обращений по поводу соблюдения правил благоустройства.

«За год управление обработало более тысячи обращений. По ним выдано более трёх тысяч уведомлений о нарушении правил благоустройства. Это и ненадлежащая уборка, и автохлам, и стоянка на зелёной зоне, и работы без согласования, и незаконные конструкции и рекламные вывески», - уточнила Наталья Симонова.