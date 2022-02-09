Мобильный медицинский комплекс откроют для жителей деревни Борисовичи
Для жителей деревни Борисовичи откроют мобильный медицинский комплекс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.
Медицинская бригада будет работать 10 февраля с 12:00 до 17:00 в мобильном комплексе, расположенном на парковке возле домов №16, 16а на улице Балтийской со стороны Ледового дворца.
Жители микрорайона смогут получить медпомощь, а также медикаменты для лечения и для забора мазков на коронавирус.
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