Мобильный медицинский комплекс откроют для жителей деревни Борисовичи

12:15, 09 февраля 2022, ПАИ

Для жителей деревни Борисовичи откроют мобильный медицинский комплекс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.

Медицинская бригада будет работать 10 февраля с 12:00 до 17:00 в мобильном комплексе, расположенном на парковке возле домов №16, 16а на улице Балтийской со стороны Ледового дворца.

Жители микрорайона смогут получить медпомощь, а также медикаменты для лечения и для забора мазков на коронавирус.