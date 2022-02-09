«Маски болтаются на подбородке»: торговые сети в Пскове штрафуют из-за кассиров
Торговые сети, представленные в Пскове, регулярно получают штрафы за несоблюдение сотрудниками антиковидных мер. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила начальник контрольного управления администрации города Наталья Симонова.
«Оштрафованы «Магнит», «Пятёрочка»... Нарушают кассиры, маски болтаются у них на подбородке, существуя только номинально», - пояснила Симонова.
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