Псковские профсоюзы готовятся к первомайским акциям

12:46, 09 февраля 2022, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принимает участие в работе исполкома Федерации независимых профсоюзов России под руководством председателя ФНПР Михаила Шмакова. Мероприятие проходит сегодня, 9 февраля, в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Участники рассмотрят вопросы о созыве генерального совета ФНПР, о подготовке и проведении первомайской акции, о плане мероприятий Года информационной политики и цифровизации профсоюзов. Кроме того, обсудят работу с молодежью, внесение изменений в состав кадрового резерва и новый порядок направления кадров на учебу по квоте ФНПР.

Также у руководителя псковского профобъединения запланирован ряд рабочих встреч и совещаний с руководителями общероссийских профсоюзов и департаментов ФНПР.

«Сегодняшние решения исполкома фактически создадут основу реализации годовых рабочих планов территориальных организаций, в том числе, конечно же, и псковского профобъединения, - отметил Игорь Иванов. - Мы, с соблюдением всех ограничений, постараемся реализовать все намеченные мероприятия. И по молодежному направлению, и по Первомаю. Для профсоюзной работы преград нет».