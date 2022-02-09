Опубликован медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области

13:35, 09 февраля 2022, ПАИ

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за январь 2022 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первое место в региональном медиарейтинге предсказуемо занимает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 16961,5 и в три с лишним раза выше, чем у ближайшего конкурента. На второй строчке – глава администрации Пскова Борис Елкин с медиаиндексом в 4619,1. Третье место занял главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук с медиаиндексом 2798.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».