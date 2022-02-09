До +4 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля
10 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой мокрый снег, местами умеренный. Днем местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области -1…+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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