До +4 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля

13:36, 09 февраля 2022, ПАИ

10 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой мокрый снег, местами умеренный. Днем местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области -1…+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.