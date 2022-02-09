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Зоозащитники просят помощи в сборе денег на операцию для пожилой собаки

Фото: зоозащитная организация «Шанс»

Сотрудники псковского приюта «Шанс» просят у псковичей помощи в сборе средств на операцию для пожилой собаки Зены. Об этом они сообщили в официальной группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитники написали, что их подопечной нужна экстренная операция, которая состоится уже сегодня и отметили, что собака была не совсем здорова уже при поступлении в приют.

«Огромные опухоли на животе уже тогда нас пугали. Но при обследовании ничего мешающего жизни выявлено не было. Решили за старушкой понаблюдать. Все было неплохо до последнего времени, когда одна из опухолей вскрылась. Во второй мешок, оказавшийся огромной грыжей, выпала матка и мочевой пузырь. Все это мешает Зене спокойно дожить свою жизнь», – рассказали зоозащитники.

Сотрудники приюта отметили, что думали над усыплением, у них была договоренность с врачами о том, что ориентироваться будут на результаты анализов. После исследования крови оказалось, что анализы для возрастной собаки отличные. «Пожалуйста, помогите нам дать Зене шанс на жизнь без мучений! Она старается, она хочет жить! Объективно, она должна справиться!» – уверены сотрудники приюта. 

Реквизиты для оказания помощи можно найти в официальной группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

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