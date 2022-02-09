Вебинар по истории Святогорского монастыря подготовил Пушкинский заповедник для портала «Образование на русском»

13:47, 09 февраля 2022, ПАИ

10 февраля, в день памяти Пушкина, на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва) пройдёт трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Тема занятия — «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)». Его автор — начальник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника Андрей Васильев.

В основу лекционной части вебинара легли воспоминания посетителей некрополя Пушкиных и Ганнибалов в разные годы, архивные и современные документы — в том числе, повествующие о возрождении памятного места после Великой Отечественной. Расскажет Андрей Васильев и о последних, 2021 года, работах у могилы поэта.

Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 12+. Для участия в занятии достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском». Начало вебинара в 16:00.

Подобные встречи из «Михайловского» в Институте русского языка в рамках интернет-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики» проводят с 2019 года. Постоянные посетители сайта уже могли посетить десять трансляций из Пушкиногорья. При этом для своих интернет-выступлений музейщики из «Михайловского» выбирали весьма и весьма разные темы. Речь шла и о письмах Пушкина из Михайловского; и о дуэлях поэта в частности и — шире — об особенностях поединков чести в России в XVIII—XIX веках; и об истории музея-усадьбы «Петровское»; и о музейном проекте «Хлебное место» — победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», проч., проч.