Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Вебинар по истории Святогорского монастыря подготовил Пушкинский заповедник для портала «Образование на русском»

Эдвард Выржиковский. Святогорский монастырь (1969). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

10 февраля, в день памяти Пушкина, на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва) пройдёт трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Тема занятия — «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)». Его автор — начальник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника Андрей Васильев.

В основу лекционной части вебинара легли воспоминания посетителей некрополя Пушкиных и Ганнибалов в разные годы, архивные и современные документы — в том числе, повествующие о возрождении памятного места после Великой Отечественной. Расскажет Андрей Васильев и о последних, 2021 года, работах у могилы поэта.

Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 12+. Для участия в занятии достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском». Начало вебинара в 16:00.

Подобные встречи из «Михайловского» в Институте русского языка в рамках интернет-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики» проводят с 2019 года. Постоянные посетители сайта уже могли посетить десять трансляций из Пушкиногорья. При этом для своих интернет-выступлений музейщики из «Михайловского» выбирали весьма и весьма разные темы. Речь шла и о письмах Пушкина из Михайловского; и о дуэлях поэта в частности и — шире — об особенностях поединков чести в России в XVIII—XIX веках; и об истории музея-усадьбы «Петровское»; и о музейном проекте «Хлебное место» — победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», проч., проч.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

09 февраля 2022

Российский мультфильм вошел в число претендентов на получение «Оскара»

09 февраля 2022

Псковский театр драмы признан «хорошим местом» по версии Яндекса
09 февраля 2022

Актриса Дарья Мороз побывала на экскурсии в Псковском кремле
08 февраля 2022

Объявлены претенденты на «Оскар-2022»
08 февраля 2022

Видеопроект «Пушкин детям» запустится в Пскове 10 февраля
07 февраля 2022

Двухметровая цепь с рубином пополнила коллекцию сетуского серебра в Псковском музее
07 февраля 2022

Россиян ждет современная экранизация романа «Преступление и наказание»

05 февраля 2022

Выставка «Пушкин от А до Я» откроется в Пскове 10 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...