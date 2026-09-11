В Себеже проходит концерт в рамках фестиваля «Михайловский бастион»

18:59, 11 сентября 2026, ПАИ

Суворовцы из Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова начали своё выступление в Себеже в рамках фестиваля «Михайловский бастион», который проходит в Псковской области с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает газета «Призыв».

«Себежане и гости города всегда с нетерпением ждут встречи с оркестрами «Михайловского бастиона». Себеж – город военных, пограничников и таможенников, сотрудников ФСИН, поэтому военные оркестры пользуются популярностью», – отметили военные.

Выпускники – четверокурсники, начальник курса – Николай Моргунов, дирижёры – Михаил Куслин и Вячеслав Сладков, представители пятого военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион». В программе – показ дефиле, т. е. игра и перестроение в движении и выступление сидя на открытой сцене.

В приветственном слове музыканты поблагодарили себежан за гостеприимство: «Мы первый раз в вашем городе, и он поразил нас уютом, чистотой и богатейшей историей. Благодарим вас за душевный приём».

Ранее сообщалось, что музыку народов России сыграют военные оркестры на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове.

В прошлом году гала-концерт IV Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель». Посмотреть фоторепортаж с этого грандиозного события можно по ссылке.