Мужчина в Палкино избил знакомого из-за 450 рублей

13:49, 09 февраля 2022, ПАИ

Житель Палкино предстанет перед судом за грабеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В октябре 2021 года 35-летний житель Палкино пришел в дом к ранее ему знакомому мужчине и под угрозой избиения потребовал деньги. Мужчина отказался и тогда злоумышленник ударил его несколько раз кулаком по лицу. Испугавшись, потерпевший выполнил требования нападавшего и передал ему 450 рублей, после чего последний ушел.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.