Предоставление стоматологических услуг и распространённые зубные заболевания обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
9 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню стоматолога.
О предоставлении стоматологических услуг в регионе, распространённых заболеваниях, их лечении и профилактике расскажут главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных и главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля.
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