Около 400 тысяч обращений зарегистрировали псковские стоматологические клиники в 2021 году

14:17, 09 февраля 2022, ПАИ

Около 400 тысяч обращений зарегистрировали псковские государственные стоматологические клиники в 2021 году, сообщил главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных уточнила, что, например, городская стоматологическая поликлиника обслуживает половину взрослого населения Пскова, около 77 тысяч человек, и примерно 45 тысяч детей.

В прошлом году врачи зафиксировали 56 289 визитов взрослых пациентов и 31 197 посещений со стоматологическими проблемами детей.