Внештатный стоматолог Псковской области: Качество лечения зависит не от стоимости материалов, а от рук врача

14:37, 09 февраля 2022, ПАИ

Качество лечения зависит не от стоимости материалов, а от рук врача, уверен главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля. Своё мнение он озвучил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Да, в платных клиниках более дорогостоящие материалы и оборудование, потому что цена за услуги по ОМС не позволяет приобрести материалы, которые применяют частные врача. Но в итоге всё зависит от доктора, от его рук, от того, насколько качественно оказана услуга», - отметил Бируля.

«Врач, если работает платно и если по программе госгараний, - он всё равно делает одно и то же», - согласилась с коллегой главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных.