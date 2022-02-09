В Барнауле мать подсадила свою 10-летнюю дочь на наркотики

14:31, 09 февраля 2022, ПАИ

33-летняя жительница Барнаула, страдающая наркотической зависимостью, уговорила свою десятилетнюю дочь принимать вместе с ней наркотические вещества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

Следствием установлено, что женщина склоняла к употреблению свою несовершеннолетнюю дочь с июня по август 2021 года. При этом мать рассказывала дочери, что к употребляемому наркотическому веществу не бывает привыканий. После очередного приема наркотиков несовершеннолетняя, у которой начались галлюцинации, была госпитализирована в медицинское учреждение.

В ходе предварительного следствия женщина утверждала, что страдает зависимостью и не помнит, что употребляла наркотические вещества со своей дочерью. Женщина признана виновной в совершеннии преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 230 УК РФ и пунктом «в» части 4 статьи 228.1. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.