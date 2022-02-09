Псковичи в считанные минуты разбирают электронные талоны к стоматологу

14:58, 09 февраля 2022, ПАИ

Псковичи в считанные минуты разбирают электронные талоны к стоматологу, сообщила главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Удаленная запись к стоматологу очень востребована, всё разбирается в считанные минуты», - отметила Марина Черных, добавив, что около 10% таких пациентов позволяют себе пропускать визит к врачу без предупреждения.

Главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля уточнил, что примерно 30% всех номерков к стоматологам существуют в электронном виде.