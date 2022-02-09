Водитель автомобиля пострадал в результате ДТП в Дедовичском районе

15:24, 09 февраля 2022, ПАИ

Авария произошла 9 февраля на въезде в деревню Пожеревицы Дедовичского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Водитель автомобиля BMW, двигаясь по трассе со стороны Санкт-Петербурга, при проезде опасного участка выбрал небезопасный скоростной режим. В результате этого произошло столкновение со встречным автомобилем Chevrolet.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Chevrolet, на машине скорой помощи он направлен в областную больницу.