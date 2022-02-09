Литературную встречу проведут преподаватели ПсковГУ в День памяти поэта

15:39, 09 февраля 2022, ПАИ

9 февраля в Пушкинских Горах пройдет День памяти поэта Александра Пушкина. В торжественных мероприятиях, приуроченных к 185-летию со дня гибели поэта, примут участие студенты и преподаватели ПсковГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

На литературной встрече, которую организует вуз на базе Научно-культурного центра Пушкинского заповедника, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Нина Цветкова расскажет студентам о свидетельствах последних дней поэта, о том, как общество отреагировало на его кончину. Ребята примут участие в дискуссии на тему «Что для нас значит Пушкин?». В завершение встречи участники прочтут стихотворения поэта, преподаватель Вадим Андреев исполнит совместно со студентами музыкальные композиции на его тексты.

Во второй половине дня студенты почтут память поэта на литии, которая по традиции пройдет на могиле Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре. В исполнении ребят прозвучат строки из стихотворений «Пророк», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Мероприятие организуется Псковским государственным университетом совместно с представителями Российского общества «Знание», которое осуществляет просветительскую деятельность в регионах, участвует в формировании интеллектуального контента, организует и проводит бесплатные лекции, а также разнообразные мероприятия в сфере воспитания и социальной поддержки обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

День памяти Александра Пушкина традиционно отмечается 10 февраля: в этот день поэт трагически погиб на дуэли. В 2022 году отмечается 185-я годовщина смерти Пушкина – выдающегося российского поэта и писателя, заложившего основы современного литературного русского языка и создавшего множество литературных произведений, которые вошли в золотой фонд отечественной культуры.