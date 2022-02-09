Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Литературную встречу проведут преподаватели ПсковГУ в День памяти поэта

9 февраля в Пушкинских Горах пройдет День памяти поэта Александра Пушкина. В торжественных мероприятиях, приуроченных к 185-летию со дня гибели поэта, примут участие студенты и преподаватели ПсковГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

На литературной встрече, которую организует вуз на базе Научно-культурного центра Пушкинского заповедника, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Нина Цветкова расскажет студентам о свидетельствах последних дней поэта, о том, как общество отреагировало на его кончину. Ребята примут участие в дискуссии на тему «Что для нас значит Пушкин?». В завершение встречи участники прочтут стихотворения поэта, преподаватель Вадим Андреев исполнит совместно со студентами музыкальные композиции на его тексты.

Во второй половине дня студенты почтут память поэта на литии, которая по традиции пройдет на могиле Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре. В исполнении ребят прозвучат строки из стихотворений «Пророк», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Мероприятие организуется Псковским государственным университетом совместно с представителями Российского общества «Знание», которое осуществляет просветительскую деятельность в регионах, участвует в формировании интеллектуального контента, организует и проводит бесплатные лекции, а также разнообразные мероприятия в сфере воспитания и социальной поддержки обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

День памяти Александра Пушкина традиционно отмечается 10 февраля: в этот день поэт трагически погиб на дуэли. В 2022 году отмечается 185-я годовщина смерти Пушкина – выдающегося российского поэта и писателя, заложившего основы современного литературного русского языка и создавшего множество литературных произведений, которые вошли в золотой фонд отечественной культуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

09 февраля 2022

Российский мультфильм вошел в число претендентов на получение «Оскара»

09 февраля 2022

Псковский театр драмы признан «хорошим местом» по версии Яндекса
09 февраля 2022

Актриса Дарья Мороз побывала на экскурсии в Псковском кремле
08 февраля 2022

Объявлены претенденты на «Оскар-2022»
08 февраля 2022

Видеопроект «Пушкин детям» запустится в Пскове 10 февраля
07 февраля 2022

Двухметровая цепь с рубином пополнила коллекцию сетуского серебра в Псковском музее
07 февраля 2022

Россиян ждет современная экранизация романа «Преступление и наказание»

05 февраля 2022

Выставка «Пушкин от А до Я» откроется в Пскове 10 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...