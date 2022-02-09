В Пскове наградили победителей конкурса «Чернильница»

15:42, 09 февраля 2022, ПАИ

8 февраля в креативном пространстве «Лофт» состоялось торжественное награждение победителей XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница», сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Мероприятие прошло в формате открытого микрофона – победители и участники конкурса могли прочитать стихотворение на выбор и сказать несколько слов, поблагодарив своих учителей, педагогов и наставников, а также организаторов конкурса. Публике были представлены работы иллюстраторов, которые в этом году впервые украсили сборник произведений «Чернильница-2021».

Победители шести номинаций получили памятные подарки и дипломы. Кроме того, победители и участники конкурса могли забрать с собой сборник произведений конкурса.