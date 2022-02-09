Качество уборки снега и работу УК в Пскове обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с начальником контрольного управления администрации Пскова Натальей Симоновой.
Для вас мы узнали:
- более трёх тысяч уведомлений получили нарушители правил благоустройства в Пскове;
- представители сетевых магазинов должны убирать снег перед своими зданиями, в случае ненадлежащей уборки сетевые магазины будут наказаны;
- на Запсковье и Завеличье в Пскове не хватает парковок;
- за парковку на зелёной зоне предусмотрены большие штрафы;
- торговые сети, представленные в Пскове, регулярно получают штрафы за несоблюдение сотрудниками антиковидных мер.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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