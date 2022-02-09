Полиция Пскова проводит проверку по поводу порчи ёлочных игрушек в Финском парке

16:09, 09 февраля 2022, ПАИ

Полиция Пскова проводит проверку по поводу порчи ёлочных игрушек в Финском парке, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на УМВД России по Псковской области.

8 февраля в своём Instagram глава администрации города Борис Елкин написал, что вандалы разбили все украшения на ёлке в Финском парке.

«Насколько нужно не любить свой город, не уважать труд других людей, не ценить то, что делается ради блага всех псковичей, чтобы творить такое?! Слов нет», – прокомментировал происшествие Борис Елкин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил надежду, что правонарушители будут найдены. «Что ж, одних хулиганов в прошлом году уже поймали. Надеюсь, и в этот раз все причастные быстро дождутся своей «минуты славы»», - написал Ведерников.