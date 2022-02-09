Игра российских хоккеистов и возможный скандал в фигурном катании – в очередном выпуске «Олимпийского дайджеста»

16:45, 09 февраля 2022, ПАИ

Гостями очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» станут тренер по горнолыжному спорту Надежда Мелихова и президент региональной федерации фигурного катания Юлия Зайцева.

Мужская сборная России по хоккею выиграла у швейцарцев с минимальным преимуществом 1:0. Чего не хватило нашим ребятам на старте? Результаты командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России. Готовиться ли нам к худшему исходу? Эти вопросы и темы обсудим сегодня вечером в «Олимпийском дайджесте».

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