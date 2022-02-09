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Псковские антимонопольщики обвинили Главный центр спецсвязи в чересчур высоких ценах на перевозку лекарств

Псковские антимонопольщики обвинили Главный центр специальной связи в чересчур высоких ценах на перевозку наркотических и психотропных веществ. Суд с ними согласился. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

«Мы установили, что компания использовала свое доминирующее положение на рынке и установила монопольно завышенную цену на услугу по транспортировке наркотических средств и психотропных веществ. Решение вынесло Псковское УФАС России в марте 2019 года по итогам рассмотрения жалобы, полученной от ГП «Фармация», - учтонили в пресс-службе.

Суть жалобы сводилась к тому, что установка завышенных цен компанией-перевозчиком приводит к убыткам предприятия и в конечном счете отражается на стоимости лекарственных средств.

«К примеру, тариф за перевозку 1 кг груза из Москвы был установлен в размере 1120 рублей, а фактические затраты перевозчика, по нашим расчетам, составили 221 рубль за 1 кг. Дополнительно к цене неоправданно применялись коэффициенты за вес, место доставки или отправления, вызов фельдъегеря, причем по отношению к каждой коробочке с препаратами», - пояснила руководитель антимонопольного управления Ольга Милонаец.

Управление своим решением признало цену предприятия монопольно высокой, то есть превышающей сумму необходимых затрат и прибыли. Главный центр специальной связи не согласился с вынесенным решением и предписанием и обжаловал их в Арбитражном суде Псковской области.

В ходе рассмотрения судебного дела была назначена финансово-экономическая экспертиза, которая рассчитала необходимые затраты предприятия для оказания услуги по перевозке наркотических средств и психотропных веществ. Эксперты установили, что не все расходы предприятия являются экономически оправданными и непосредственно относятся к оказываемой услуге.

«Данная категория дел - одна из самых сложных в антимонопольном праве: цена не регулируется государством, но если ты обладаешь рыночной властью и доминируешь, то не имеешь права произвольно устанавливать цены, и лекарства - один из самых уязвимых рынков. В ходе процесса ответчик пытался сообщить, что он совсем не монополист, а тогда на каком законном основании заказчики по 44-ФЗ заключают с ними контракты как с единственным поставщиком в регионе? Уверена, что решение будет обжаловано дальше. Но мы уверены, что цену необходимо снизить», - считает Ольга Милонаец.

С учетом заключения экспертов суд поддержал решение Псковского УФАС России, тем самым подтвердив монопольно высокую цену Главного центра специальной связи.

«Принятое судом решение важно для нас, имеет большую социальную значимость, так как затрагивает интересы медицинских организаций на справедливую цену по перевозке лекарственных препаратов, необходимых для лечения граждан», - прокомментировала принятое решение руководитель управления Ольга Милонаец.

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