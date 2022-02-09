Трансляция четвёртого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»
Гостями очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» стали тренер по горнолыжному спорту Надежда Мелихова и президент региональной Федерации фигурного катания Юлия Зайцева.
Вместе с ними мы обсудим первую игру мужской сборной России по хоккею, а также ситуацию с допинг-тестом фигуриста сборной России.
Больше новостей об Олимпиаде читайте в нашем сюжете.
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