Трансляция четвёртого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

18:46, 09 февраля 2022, ПАИ

Гостями очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» стали тренер по горнолыжному спорту Надежда Мелихова и президент региональной Федерации фигурного катания Юлия Зайцева.

Вместе с ними мы обсудим первую игру мужской сборной России по хоккею, а также ситуацию с допинг-тестом фигуриста сборной России.

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