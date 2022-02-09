Россияне потратили около 400 миллионов рублей на прививочные туры

16:57, 09 февраля 2022, ПАИ

Россияне потратили около 400 миллионов рублей на туры с целью вакцинации от коронавирусной инфекции с сентября 2021 года, сообщает ТАСС.

Согласно статистике Ассоциации туроператоров России, в январе 2022 года был выявлен рост спроса на прививочные поездки за границу, на которые граждане потратили от 80 до 90 миллионов рублей.

Очередной рост спроса на подобные поездки ожидают в феврале и марте этого года, так как многие клиенты туроператоров планируют посетить Европу в майские праздники и летний период. Самыми популярными вакцинными направлениями среди российских туристов оказались Хорватия, Сербия, Турция, Болгария и Греция.