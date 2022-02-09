Стоматологические услуги и распространённые зубные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ

17:02, 09 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, приуроченная к Международному дню стоматолога. На вопросы журналистов отвечали главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных и главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля.

Для вас мы узнали:

около 400 тысяч обращений зарегистрировали псковские государственные стоматологические клиники в 2021 году; из-за низкого содержания фтора в воде жители Псковской области подвержены кариесу; из-за отсутствия фтора минерализация эмали идёт медленно, что может привести к кариесу. Псковичам советуют приобрести ирригатор для гигиены полости рта; псковичам рекомендуется покупать зубные пасты с фтором; качество лечения зависит не от стоимости материалов, а от рук врача; в районах Псковской области наблюдается нехватка стоматологов в медучреждениях; псковичи в считаные минуты разбирают электронные талоны к стоматологу.

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