Стоматологические услуги и распространённые зубные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, приуроченная к Международному дню стоматолога. На вопросы журналистов отвечали главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных и главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля.
Для вас мы узнали:
- около 400 тысяч обращений зарегистрировали псковские государственные стоматологические клиники в 2021 году;
- из-за низкого содержания фтора в воде жители Псковской области подвержены кариесу;
- из-за отсутствия фтора минерализация эмали идёт медленно, что может привести к кариесу. Псковичам советуют приобрести ирригатор для гигиены полости рта;
- псковичам рекомендуется покупать зубные пасты с фтором;
- качество лечения зависит не от стоимости материалов, а от рук врача;
- в районах Псковской области наблюдается нехватка стоматологов в медучреждениях;
- псковичи в считаные минуты разбирают электронные талоны к стоматологу.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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09 февраля 2022
Стоматологические услуги и распространённые зубные заболевания обсудили в медиацентре ПАИ