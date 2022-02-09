Псковская студента приняла участие в кофейном чемпионате Brewers Cup

17:24, 09 февраля 2022, ПАИ

Псковская студентка, уроженка Казахстана, Надежда Ким приняла участие в отборочном чемпионате среди бариста Brewers Cup по Северо-Западному федеральному округу, который прошел в Санкт-Петербурге с 5 по 6 февраля. Об этом участница рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Очень рада, что решилась отправить заявку, правда на тот момент я вообще не понимала что я делаю, для какой цели и как всё должно проходить. Довольна ли я результатом? На все 150%.

Подготовка с нуля началась за 2,5 недели до чемпионата», - поделилась впечатлениями Ким, которая заняла восьмое место из 13. Первые четыре победителя отправяться дальше на национальный Российский чемпионат.

Brewers Cup (Брюерс Кап) — один из самых популярных в последние годы чемпионатов среди бариста, благодаря интересу к Specialty кофе во всем мире. Участники готовят свои авторские напитки на основе кофе, подбирают зерно, воду и метод заваривания.