Более 180 млн рублей направили в Псковскую область на меры соцподдержки
182,08 млн рублей направлены 9 февраля в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки, пишет официальный Telegram-канал региона.
Выплаты получат следующие категории граждан: труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшим от политических репрессий, сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные семьи, дети малообеспеченных семей, опекаемые семьи.
Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Зачисление на счета граждан производится в течении трёх рабочих дней.
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