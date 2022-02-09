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Общество

Более 180 млн рублей направили в Псковскую область на меры соцподдержки

182,08 млн рублей направлены 9 февраля в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выплаты получат следующие категории граждан: труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшим от политических репрессий, сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные семьи, дети малообеспеченных семей, опекаемые семьи.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Зачисление на счета граждан производится в течении трёх рабочих дней.

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