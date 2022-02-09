Переболевшим омикроном рекомендовали заменить кофе на зелёный чай

17:34, 09 февраля 2022, ПАИ

В период восстановления после COVID-19, вызванного штаммом омикрон, необходимо отказаться от кофеина и других стимуляторов, рассказал врач-невролог Игорь Мацокин Газете.ru.

После коронавирусной инфекции люди часто сталкиваются с повышенной утомляемостью и прибегают к привычным способам взбодриться, например кофе. Однако кофеин разрушает в организме аденозинтрифосфорную кислоту, которая помогает здоровому обмену веществ. Мацокин подчеркнул, что обычно после омикрона запасы этой кислоты у человека находятся и без того на очень низком уровне.

«Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин. Он приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы», — отметил врач.

Мацокин порекомендовал перенесшим COVID-19, спровоцированный новым штаммом, вводить в рацион кофе постепенно. На некоторое время его можно заменить некрепким зеленым или белым чаем.

