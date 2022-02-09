Более 21 тонны нидерландского торфа не пропустили через границу в Себежском районе

17:39, 09 февраля 2022, ПАИ

В МАПП «Бурачки» Себежского района сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийской границе был запрещён ввоз 21,1 тонны торфа. Подкарантинная продукция, произведённая в Нидерландах, следовала автомобильным транспортом в адрес оптовой фирмы из Москвы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в графе «дополнительная декларация» фитосанитарного сертификата страны-экспортёра отсутствовала информация о том, что партия торфа была произведена в зоне, местах и (или) участках производства, свободных от карантинных вредных организмов.

Ввоз торфа на территорию РФ запрещён.