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Общество

В Новосокольниках новогодняя инсталляция станет постоянной

Детей шар заинтересовал. Фото Новосокольнический край

Перед самым Новым годом губернатор Михаил Ведерников выделил всем районам Псковской области дополнительные средства на украшение населенных пунктов.
Каждый муниципалитет, в том числе и Новосокольнический район, получил по одному миллиону рублей. Об этом сегодня напомнил корреспондент газеты «Новосокольнический край».

Глава региона поручил руководству районов провести закупку и монтаж инсталляций и украсить ими города и поселки на постоянной основе.

В Новосокольниках первая инсталляция - шар - появилась на Базарной площади. По имеющейся у горреспондентов информации, в зимнее время этот шар будет заменять фонтан, а в летний период ему найдут другой уголок.

Новый объект уже вызвал интерес у маленьких жителей города.

Еще больше интересных новостей из Новосокольнического района района вы найдете на страницах газеты «Новосокольнический край» и в ее группе ВКонтакте

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