В Новосокольниках новогодняя инсталляция станет постоянной

18:29, 09 февраля 2022, ПАИ

Перед самым Новым годом губернатор Михаил Ведерников выделил всем районам Псковской области дополнительные средства на украшение населенных пунктов.

Каждый муниципалитет, в том числе и Новосокольнический район, получил по одному миллиону рублей. Об этом сегодня напомнил корреспондент газеты «Новосокольнический край».

Глава региона поручил руководству районов провести закупку и монтаж инсталляций и украсить ими города и поселки на постоянной основе.



В Новосокольниках первая инсталляция - шар - появилась на Базарной площади. По имеющейся у горреспондентов информации, в зимнее время этот шар будет заменять фонтан, а в летний период ему найдут другой уголок.



Новый объект уже вызвал интерес у маленьких жителей города.

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