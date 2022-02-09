В Новосокольниках новогодняя инсталляция станет постоянной
Перед самым Новым годом губернатор Михаил Ведерников выделил всем районам Псковской области дополнительные средства на украшение населенных пунктов.
Каждый муниципалитет, в том числе и Новосокольнический район, получил по одному миллиону рублей. Об этом сегодня напомнил корреспондент газеты «Новосокольнический край».
Глава региона поручил руководству районов провести закупку и монтаж инсталляций и украсить ими города и поселки на постоянной основе.
В Новосокольниках первая инсталляция - шар - появилась на Базарной площади. По имеющейся у горреспондентов информации, в зимнее время этот шар будет заменять фонтан, а в летний период ему найдут другой уголок.
Новый объект уже вызвал интерес у маленьких жителей города.
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