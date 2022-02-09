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Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала

Фигуристку Камилу Валиеву объявили вне Олимпиады. Фото: Championat

Российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от олимпийских соревнований и не допустят до личного турнира одиночниц, сообщает издание «Чемпионат». При этом сборную России практически гарантированно лишат ранее завоёванных золотых медалей за победу в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Отечественные СМИ пишут, что препарат, найденный в допинг-пробе Камилы Валиевой, используется для лечения кардиологических проблем и не способствует повышению спортивных результатов.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде.

«Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований, для того чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Чтобы Камила начала сейчас дёргаться, нервничать и падать. Вот и всё», – сказала Тарасова.

 

 

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