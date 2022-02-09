Подполковник себежской полиции Сергей Новиков награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка»

21:42, 09 февраля 2022, ПАИ

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён подполковник полиции Сергей Николаевич Новиков, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела МВД России «Себежский».

Как сообщили в пресс-службе ведомства газете «Призыв», награждение прошло в УМВД России по Псковской области во время заседания коллегии.

В заседании, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие члены коллегии, руководители подразделений аппарата УМВД, а также начальники территориальных ОМВД на районном уровне. С докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина.

Она доложила, что за истекший период снизилось количество зарегистрированных преступлений. Число раскрытых тяжких и особо тяжких противоправных посягательств возросло на 16,4 процента. Меньше зарегистрировано краж транспортных средств. Число преступлений, совершённых в общественных местах, сократилось. Несовершеннолетними или с их участием меньше совершено противоправных посягательств.

Между тем негативное влияние на оперативную обстановку продолжают оказывать преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Подавляющее большинство из них носит имущественный характер. При этом достигнут рост общей раскрываемости таких противоправных деяний, которая составила 49,5 процента (первое место в России, первое место в СЗФО).

На заседании коллегии рассмотрены также вопросы, связанные с предупреждением, выявлением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, проанализирована складывающаяся ситуация с обеспечением дорожной безопасности. По поводу обсуждавшихся проблем заслушаны ответы и мнения ряда руководителей территориальных ОМВД на районном уровне.

В завершение исполняющий обязанности начальника управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Роман Курилов объявил приказы о награждении группы сотрудников органов внутренних дел государственными и ведомственными наградами за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Награды вручил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он поздравил награждённых и пожелал им дальнейших успехов в службе.

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