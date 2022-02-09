Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подполковник себежской полиции Сергей Новиков награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка»

Заместитель начальника полиции межмуниципального отдела «Себежский» МВД России Сергей Новиков. Фото: «Призыв»

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён подполковник полиции Сергей Николаевич Новиков, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела МВД России «Себежский».

Как сообщили в пресс-службе ведомства газете «Призыв», награждение прошло в УМВД России по Псковской области во время заседания коллегии.

В заседании, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие члены коллегии, руководители подразделений аппарата УМВД, а также начальники территориальных ОМВД на районном уровне. С докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина.

Она доложила, что за истекший период снизилось количество зарегистрированных преступлений. Число раскрытых тяжких и особо тяжких противоправных посягательств возросло на 16,4 процента. Меньше зарегистрировано краж транспортных средств. Число преступлений, совершённых в общественных местах, сократилось. Несовершеннолетними или с их участием меньше совершено противоправных посягательств.

Между тем негативное влияние на оперативную обстановку продолжают оказывать преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Подавляющее большинство из них носит имущественный характер. При этом достигнут рост общей раскрываемости таких противоправных деяний, которая составила 49,5 процента (первое место в России, первое место в СЗФО).

На заседании коллегии рассмотрены также вопросы, связанные с предупреждением, выявлением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, проанализирована складывающаяся ситуация с обеспечением дорожной безопасности. По поводу обсуждавшихся проблем заслушаны ответы и мнения ряда руководителей территориальных ОМВД на районном уровне.

В завершение исполняющий обязанности начальника управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Роман Курилов объявил приказы о награждении группы сотрудников органов внутренних дел государственными и ведомственными наградами за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Награды вручил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он поздравил награждённых и пожелал им дальнейших успехов в службе.

Больше новостей из Себежского района читайте в паблике газеты «Призыв».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

09 февраля 2022

Фермеры из США придумали духи с запахом картошки фри
09 февраля 2022

Подполковник себежской полиции Сергей Новиков награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка»
09 февраля 2022

В Порховском районе провели конкурс каш из русских печей
09 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как жаловаться на управляйку
09 февраля 2022

Волонтёры «Единой России» проверили состояние подходов к социально значимым объектам города Великие Луки
09 февраля 2022

В Новосокольниках новогодняя инсталляция станет постоянной
09 февраля 2022

В Гдовском почтовом отделении сменится график работы
09 февраля 2022

Более 4,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...